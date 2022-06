Skriniar: "Mercato? Solo speculazioni. Voglio diventare l'Hamsik dell'Inter"

La stagione di Milan Skrinia r non è ancora finita. A poco più di un mese dall’inizio del ritiro con l’ Inter in vista della nuova stagione il difensore è pronto per guidare la nuova Slovacchia nelle partite di Nations League contro Azerbaijan, Bulgaria e Kazakistan, con l’obiettivo di tornare in Lega B dopo la retrocessione della scorsa edizione.

Skriniar elogia Hamsik: "Impossibile sostituirlo"

Prima delle vacanze, c'è quindi da avvicinare la promozione in Lega B, anche se Skriniar è consapevole di come la mancanza di Hamsik si farà sentire non solo sul piano tecnico: "Non apparteniamo alla serie C, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non sarà facile. Sappiamo che sostituire Marek sarà impossibile, dal punto di vista tecnico per la visione di calcio che aveva e come leadership, anche se i giocatori di qualità non ci mancano, come Duda o come Rusnak. Io capitano al suo posto? Certo, mi piacerebbe, sarebbe un onore, ma alla fine la capacità di guidare il gruppo non la vedi da una fascia al braccio".