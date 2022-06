Inter, il sì Mkhitaryan inno da Champions League

La risposta che Henrikh Mkhitaryan doveva dare ieri alla Roma è stata quella che l’Inter si aspettava e sapeva giorni: «Grazie della nuova proposta, ma non ho intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno». Nessun colpo di scena, nessun lieto fine per i Friedkin che perdono a zero uno dei giocatori importanti per la conquista dell’ultima Conference League: accompagnato dalla sua agente, Rafaela Pimenta e da Enzo Raiola, l’armeno in settimana sarà a Milano per le visite mediche e per firmare il contratto biennale da 3,6 milioni netti a stagione più bonus e commissioni. Già da tempo ha parlato con Inzaghi che gli ha prospettato la sua volontà di impiegarlo non solo come vice Calhanoglu, ma anche più avanzato, diciamo trequartista in un 3-4-1-2 d’assalto o addirittura come seconda punta. A Michi la proposta dell’allenatore che ha sfidato nei derby della Capitale è piaciuta e ha finito per pesare più dell’offerta economica interista che di fatto la Roma aveva pareggiato o forse addirittura superato con i bonus (il secondo anno era garantito solo con il 50% delle presenze). Mourinho, però, all’ex Arsenal e United non poteva garantire la Champions League alla quale invece prenderà parte con la maglia nerazzurra: Mkhitaryan ha capito che quella del prossimo anno potrebbe essere una delle ultime occasioni della sua carriera per risentire dal campo la famosa "musichetta" delle notti europee e magari per provare a vincere lo scudetto. Subito dopo la finale di Tirana, aveva detto alla Roma che l’Inter gli aveva fatto un’offerta e che l’avrebbe accettata; a ruota era arrivata la telefonata di Ausilio a Tiago Pinto per informarlo della trattativa iniziata con l’armeno. Gli ultimi giorni sono volati via con il rilancio giallorosso che il calciatore ha valutato durante una breve vacanza all’estero. Fino a ieri, quando ha detto "Grazie, ma vado all’Inter". In giallorosso ha vissuto 3 stagioni con 116 presenze e 29 reti. Essendo infortunato, non è stato convocato dall’Armenia per la Nations League e nei prossimi giorni sarà a Milano per i test medici di rito. Tra i numeri di maglia che potrà scegliere anche due che ha già indossato ovvero il 22 di Vidal e il 7 di Sanchez. Il primo a liberarsi sarà quello del centrocampista a un passo dal Flamengo (buonuscita già fissata ovvero i soldi che aveva spostato dal primo anno di contratto, il 2020-21, all’eventuale terzo: opzione non scattata) mentre l’attaccante non ha al momento né proposte interessanti né un'intesa sull’incentivo all’esodo. Michi dopo Onana sarà il secondo acquistato a parametro zero per il 2022-23, ma potrebbe non essere l’ultimo visto che libero c’è sempre Dybala.