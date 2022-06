ROMA - È finita l'avventura di Henrikh Mkhitaryan alla Roma. Il centrocampista armeno ha infatti accettato l'offerta da 4,5 milioni di euro netti a stagione per due anni. Tiago Pinto aveva provato ieri un ultimo rilancio e un ultimatum al giocatore, ma non è stato disposto ad arrivare alla cifra messa sul piatto dal club nerazzurro. Dopo tre stagioni termina l'avventura dell'armeno in giallorosso che nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche con l'Inter e firmerà il contratto biennale.