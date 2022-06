Dybala all'Inter, il sorriso di Marotta: "Vediamo"

Dybala- Inter : Giuseppe Marotta cerca di fare orecchie da mercante, ma più che alle parole bisogna affidarsi alla sua mimica facciale. Intercettato all'uscita dall'assemblea di Lega, infatti, l'amministratore delegato nerazzurro sull'operazione che dovrebbe portare l'argentino a Milano ha detto: “Passi in avanti per Dybala? Vediamo...”. Il tutto però accompagnato da un sorriso che può voler dire che i passi in avanti ci sono stati eccome.

Marotta: “Speriamo che Dybala possa giocare con noi”

La settimana scorsa, sempre su Dybala, Marotta aveva parlato di una speranza: “Speriamo che Dybala possa giocare con noi”. In una settimana, però, probabilmente sono stati fatte ulteriori passi nella trattativa. Le sue parole complete sulla Joya erano state queste: “Dybala? Non so dove giocherà l’anno prossimo. Nel nostro mondo esistono le bugie bianche per cui dico che non lo so, ma la speranza è che possa giocare con noi”.

E poi ancora, aveva aggiunto: “Dybala e Lukaku? Non ci dobbiamo far prendere dall’ansia. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo, il lavoro di Ausilio e Baccin è un lavoro molto positivo. Serve grande professionalità, competenza e anche creatività. Non sempre c’è la necessità di avere soldi per fare investimenti, ma serve anche il coraggio per svolgere delle azioni. Devo dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e con queste premesse potremo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre. Avremo 3 o 4 competizioni da affrontare sapendo che siamo l’Inter e le nostre ambizioni sono sempre alte. L’obiettivo dell’Inter è essere sostenibile da una parte e competitiva dall'altra".