"Inter, anche Sanchez si offre al Barcellona: ma Xavi vuole la linea verde"

Il Barcellona suscita ancora magnetismo. Eco di un recente passato decisamente glorioso. Per molti dei top player il cui contratto è in scadenza, la porta blaugrana è la prima a cui su bussa. E se, da qualche giorno, si è appreso come la formazione catalana (e non la Juve ) sarebbe la prima scelta di Angel Di Maria , lo stesso si può dire - secondo 'Sport' - anche per Alexis Sanchez , in uscita dall' Inter .

Inter: Alexis Sanchez (ri)bussa alla porta del Barcellona

L'attaccante cileno ha già vestito la maglia blaugrana in passato, più precisamente dal 2011 al 2014, dopo l'exploit con l'Udinese, che l'aveva scoperto e lanciato nel grande calcio. Il suo ingaggio non sarebbe nemmeno fuori parametro: anche la versione con mille limitazioni del Barcellona di oggi potrebbe permetterselo, dal momento che - partendo dal presupposto che non va superata la soglia dei 10 milioni annuali - il cileno con l'Inter ne guadagna 7 a stagione.

Xavi, però, vuole ricostruire un Barcellona "futuribile"

Ma i dubbi, in questo caso, sono tutti del tecnico Xavi. Il quale non trova giusto ripartire da Di Maria, né da Sanchez (peraltro cercato anche dal Siviglia di Monchi), entrambi classe 1988. Il timoniere vuole ricostruire un Barcellona di livello e futuribile: gli ultratrentenni, per quanto di ottima qualità, non sono particolarmente gradita. Ed è per questo che lo stesso Xavi insiste per avere l'attaccante esterno classe 1997 Raphinha del Leeds. Che però chiede tanto: 60 milioni di euro. E il Barcellona deve fare parecchi conti.