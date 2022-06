L'agente di Bastoni: "Resta sicuramente all'Inter"

Tullio Tinti spegne in un attimo tutte le voci (o quasi) che volevano Alessandro Bastoni sacrificato eccellente per questioni di bilancio. Niente Premier League per il difensore dell'Inter, nessun trasferimento in vista. L'agente del giocatore oggi pomeriggio è stato nella sede nerazzurra e all'uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni che chiudono la porta a qualsiasi trattativa. Perlomeno, l'entourage del giocatore non ha intenzione di rompere il contratto.