Bastoni e il futuro all'Inter: “Sono tranquillissimo, la società non mi ha comunicato nulla”

Alessandro Bastoni ha in testa solo l' Italia , poi le vacanze, quindi l'inizio della nuova stagione. Dove? Al solito posto. Nonostante le voci che lo vorrebbero come il sacrificato illustre da parte dell' Inter e le squadre inglesi pronte a fiondarsi su di lui, il giocatore dice di essere assolutamente tranquillo e pronto l'anno prossimo a tornare a vincere in nerazzurro .

Bastoni: “A luglio sarò ad Appiano”

Bastoni precisa: “Io ho due anni di contratto con l’Inter, sono tranquillissimo. La società non mi ha comunicato niente, quindi finirò queste gare con la Nazionale, poi andrò in vacanza e ricomincerò la preparazione sempre ad Appiano con l’Inter". Almeno da parte del difensore centrale non c'è la minima intenzione di andarsene, eventualmente saranno Marotta e Ausilio a imbastire e a chiudere la trattativa per il suo trasferimento. Finora, pare di capire, non si è mosso nulla di concreto.

Bastoni: “Io giovanissimo? All'Inter ho fatto un po' di esperienza”

Alessandro Bastoni analizza anche la prestazione dell'Italia, vittoriosa per 2-1 anche grazie a un gol del compagno di club Barella: “Tutte le partite sono difficili, abbiamo visto che tre giorni fa loro sono riusciti a battere l’Inghilterra. Siamo stati bravi e concentrati, era una partita difficile. In tutte le partite bisogna saper soffrire, potevamo fare il terzo e quarto gol ma alla fine contava vincere. Io uno dei tanti giovani interessanti di questa Nazionale? Sono giovane ma alla fine ho già 23 anni, un po’ d’esperienza l’ho accumulata anche con l’Inter. Cerco di dare una mano come posso. Cerco di trasmettere quello che mi hanno trasmesso agli esordienti".