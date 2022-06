Skriniar infortunato: starà fermo 3-4 settimane

Milan Skriniar tornerà a Milano con una diagnosi tutto sommato positiva: un problema muscolare lo ha messo ko durante il match tra la sua Nazionale, la Slovacchia, il Kazakistan. Le preoccupazioni dell'inizio, che potessero essere coinvolti i legamenti del ginocchio, si sono via via dissipate fino a quando sono stati fatti gli esami strumentali, che hanno chiarito meglio il tipo di infortunio.

Skriniar: a Milano si sottoporrà a terapie

Skriniar arriverà a Milano prossimamente, pronto per iniziare le terapie. Il classe 1995 dovrà star fermo 3-4 settimane, dunque essere pronto per l'inizio del ritiro estivo dell'Inter. La prima amichevole dei nerazzurri dovrebbe essere in programma il 16 luglio contro il Lugano.

Questa la ricostruzione dell'infortunio da parte del medico slovacco, Jàn Batalìk: “Ieri sera si temevano problemi ai muscoli della schiena. Oggi Milan è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha mostrato che i muscoli posteriori della coscia erano danneggiati e che c'era sanguinamento. Abbiamo inviato una risonanza magnetica in Italia per capire qual è il suo vero stato di salute. Il problema è serio e ci siamo attivati subito: stiamo consultando anche l'Inter per i prossimi passaggi. Il periodo per il trattamento è stimato tra le tre e le sei settimane, non sappiamo esattamente, ma non sarà di certo disponibile per le prossime due partite: prevedo che tornerà a Milano venerdì e in questo periodo sarà sottoposto a ulteriori terapie".