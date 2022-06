Inter, l'agente di Cambiaso dopo l'incontro: "Strada dura, sensazioni positive"

Cambiaso, l'agente: "Prestito? Prima va preso, poi deciderà Inzaghi"

Il giocatore dell'Italia Under 21 ha diverse pretendenti: "Piace all'Inter come a tantissime altre società. Abbiamo parlato di lui e di altri giocatori argentini di cui ho il mandato. Sensazioni positive, la strada è dura, stiamo iniziando parlare". L'Inter potrebbe prelevarlo dal Genoa per poi mandarlo in prestito: "Vediamo, prima va preso, poi vediamo cosa ne penserà Inzaghi, se lo lascerà all'Inter o no. Questi sono colloqui normali che si fanno in questo periodo".

Inter, chi è Andrea Cambiaso

Classe 2000, prodotto del vivaio del Genoa, Cambiaso ha giocato in prestito all'Albissola, al Savona, all'Alessandria e all'Empoli. Dal 2021 è in pianta stabile al Grifone, dove in questa stagione ha disputato 26 partite di campionato, affermandosi in Serie A. Tre presenze nella Nazionale Under 21, Cambiaso è un terzino di spinta in grado di giocare sia sulla fascia sinistra, sia a destra: quattro gli assist in questa stagione. Valutato 10 milioni di euro, è stato accostato al Siviglia e ad altri club italiani come Juve, Fiorentina e Napoli.