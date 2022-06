Lautaro Martinez, parla l'agente: "Non c'è possibilità che lasci l'Inter"

Lautaro Martinez sempre più legato a Milano e all' Inter, secondo l'agente del giocatore Alejandro Camano. Il procuratore dell'attaccante nerazzurro in un'intervista a FcInterNews.it ha messo a tacere le voci di una possibile partenza della punta argentina, almeno in questa estate, nonostante le indiscrezioni su Romelu Lukaku e Paulo Dybala .

Inter, l'agente di Lautaro: "Non ci sono possibilità che parta"

"In questo momento stiamo godendo di un anno molto buono per Lauti - le parole di Camano -. Dal punto di vista calcistico, ma anche di quello della vita privata e della stabilità. Stiamo percependo l'affetto delle persone di Milano, anche perché da poco ha dato il via a un progetto con Agustina nella città. Certo, predomina la sua professione da calciatore, ma ad oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall'Inter".

"Lautaro ha 4 anni di contratto, sta bene all'Inter"

"Offerte? Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto - ha continuato Camano -. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via. Il calcio professionistico sappiamo com'è, io oggi affermo questo e domani può cambiare tutto. Però ad oggi la situazione è quella che le ho appena descritto". Lautaro Martinez ha disputato in questa stagione 49 partite tra campionato e coppe, andando a segno in 25 occasioni.