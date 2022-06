Inter, Marotta: "Dybala? Vogliamo la migliore squadra possibile entro giugno"

Inter, Marotta: "Dybala? Squadra competitiva entro giugno. Skriniar? Nessun interesse reale"

"La trattativa con gli agenti di Dybala? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come si merita di avere l'Inter, il mio lavoro e quello di Ausilio e Baccin verte proprio a concludere il tutto nel giro del mese di giugno - ha spiegato il dirigente nerazzurro -. Vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere sempre in mente". Sulle voci di un interesse del Psg e di altri club esteri per Milan Skriniar: "Non c'è nessun interesse reale di altri club".

Inter-Dybala, il punto sulla trattativa

Dopo il primo incontro di mercoledì, la trattativa tra il club nerazzurro e l'entourage di Paulo Dybala è in pieno svolgimento: gli agenti della Joya hanno giudicato la proposta iniziale troppo bassa, e le parti sono al lavoro per trovare un accordo. L'attaccante argentino ha ricevuto un'offerta di 5,5 milioni di euro più due di bonus: troppo poco per il giocatore e i suoi procuratori, che si aspettano un rilancio dell'offerta da parte di Marotta e Ausilio. Possibile una ricalibrazione dei bonus, o un possibile premio alla firma.