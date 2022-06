"Vecino offerto al Botafogo, sì a un contratto biennale"

Giornate decisive per il futuro di Matias Vecino : il centrocampista uruguaiano, che si svincolerà dall' Inter a fine giugno, sta valutando diverse opzioni in Italia e all'estero. Secondo Torcedores, l'ex Fiorentina sarebbe stato proposto tramite intermediari al Botafogo , che ne starebbe valutando l'ingaggio.

"Vecino proposto al Botafogo: sarà valutato dal tecnico Luis Castro"

Se le trattative si chiuderanno con esito positivo, il giocatore firmerà un contratto biennale con il club di Rio de Janeiro: a far esitare il tecnico Luis Castro e i dirigenti della società brasiliana sono i dubbi sulle effettive condizioni fisiche del giocatore, che dopo l'operazione al ginocchio destro di due anni fa ha avuto difficoltà a tornare al suo livello, anche perché impiegato con scarsa continuità prima da Antonio Conte, poi da Simone Inzaghi. In questa stagione Vecino ha disputato 23 incontri totali tra campionato e coppe, e solo quattro volte è partito da titolare. Il giocatore è stato anche accostato alla Lazio del suo ex mentore Maurizio Sarri e al Galatasaray.