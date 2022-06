"Anche il Boca Juniors su Vidal: avviati i contatti con l'agente"

Non solo Flamengo e Al Rayyan su Vidal

Dopo aver trascorso la coda dell’inverno e la primavera a flirtare con il Flamengo, anche attraverso post social che hanno fatto infuriare i tifosi dell’Inter mentre la squadra era in piena corsa per gli obiettivi stagionali tra Italia e Champions League, nelle ultime settimane su King Arturo si sono posate le attenzioni di altri club. Oltre all’Al Rayyan, club qatariota che sarebbe pronto a fare ponti d’oro per il cileno e che avrebbe formulato un’offerta d’ingaggio superiore rispetto a quella del Flamengo, secondo la stampa argentina anche il Boca Juniors avrebbe manifestato interesse per Vidal.