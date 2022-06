Bremer, allenamento in nerazzurro: l'indizio social fa sognare i tifosi dell'Inter

Da “carnefice” a idolo dei tifosi? Gleison Bremer è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la difesa qualora il club nerazzurro fosse costretto a rinunciare durante la sessione estiva ad uno dei pilastri della propria retroguardia, in particolare uno tra Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, quest'ultimo in particolare obiettivo del Psg.

Gleison Bremer e quel gol che ha fatto piangere i tifosi dell'Inter Il difensore brasiliano del Torino, reduce da una stagione, la quarta con la maglia granata, che lo ha consacrato tra i migliori interpreti del proprio ruolo a livello europeo, ha segnato proprio all’Inter uno dei tre gol realizzati nell’ultimo campionato, decisivo per l’1-1 finale nella partita del 13 marzo giocata al “Grande Torino” e col senno del poi anche per la corsa scudetto che ha visto i nerazzurri soccombere al Milan. Bremer, tuttavia, sembra avere intenzione di… farsi perdonare, avendo caldeggiato l’Inter tra le proprie mete preferite in vista del probabile addio alla maglia del Toro.