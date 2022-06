Inter-Asllani, c'è l'ok: chiusura nel weekend

MILANO - Nel giorno del ritorno a Milano di Steven Zhang, l'Inter ha messo le mani su Kristjan Asllani. Accordo raggiunto ieri nel corso di un pranzo a Milano al quale hanno partecipato tra gli altri il ds Ausilio, il suo vice Baccin e il ds dei toscani Accardi. All'Empoli andranno 4 milioni per il prestito più 10 per l'obbligo di riscatto più altri 2 di bonus (1 quando il giocatore raggiungerà le 100 presenze, l'altro a obiettivi). Come anticipato, il presidente Corsi ha ottenuto anche il prestito dell'attaccante Satriano che però va convinto ad accettare la destinazione. Ieri ci sono stati i primi contatti con l'entourage dell'uruguaiano che, pur avendo altre proposte (soprattutto dalla Francia) dopo gli ottimi 6 mesi giocati al Brest, ha aperto alla prospettiva di seguire il percorso di crescita di Pinamonti, nel 2021-22 13 volte a segno con gli azzurri. Per Asllani nessun problema: si era già promesso all'Inter e nei prossimi 2 giorni il suo agente vedrà l'Inter. Possibile intesa per 5 anni a una cifra intorno al milione di euro o poco meno, a salire. L'affare nel suo complesso può essere concluso entro il week end e a quel punto mancheranno solo le visite mediche, magari da svolgere all'inizio della prossima settimana insieme a quelle di Mkhitaryan. Inzaghi, così, ha il vice Brozovic tanto atteso: lo scorso campionato ha perso lo scudetto nel periodo in cui il croato era assente e non c'era un sostituto di ruolo. Vuole che la storia si ripeta.

Bremer e gli altri Su Asllani l'Inter ha investito i soldi incassati dal riscatto da parte del Monza del portiere Di Gregorio, ma adesso per andare avanti con la sua campagna di rafforzamento ha bisogno di cedere. Non solo Pinamonti, conteso da Monza, Fiorentina, Torino e Salernitana, ma anche un big. Forse due... Gli indizi portano a Skriniar (ne parliamo nel pezzo accanto). Di certo in caso di partenza dello slovacco sarà assalto a Bremer: è attesa per un summit con Cairo che potrebbe essere risolutivo. L'eventuale sbarco di Bremer non impedisce l'acquisto di Milenkovic della Fiorentina che, come accennato, pensa a "Pina". L'Inter, infatti, vuole quattro centrali di un certo "peso" e di esperienza per poi completare il reparto con Dimarco e D'Ambrosio. Un capitolo a parte lo merita la scelta del vice Perisic: la candidatura di Bellanova sembrava forte e il cagliaritano pareva in pole. Da sabato, però, qualcosa è cambiato e non a caso l'Inter si è informata per Udogie oltre a continuare a monitorare (per il futuro) Cambiaso, in orbita Bologna.