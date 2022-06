Bellanova, incontro decisivo tra Inter e Cagliari

MILANO - Inter e Cagliari oggi si vedranno per parlare di Bellanova. I rossoblù hanno necessità di monetizzare la partenza dell'esterno, riscattato a fine maggio dal Bordeaux (meno di un milione) e messo sotto contratto fino al 2026; i nerazzurri lo seguono. L'affare sembrava a un passo dalla fumata bianca perché il giocatore ha scelto l'Inter (preferita alla Fiorentina), ma adesso il club di Zhang sta riflettendo sulle cifre. Giulini chiede 10 milioni più bonus, l'Inter è ferma a 7-8, meglio se inserendo una contropartita tecnica oltre a Casadei in prestito. I sardi vogliono monetizzare subito; Ausilio proverà a strappare il prestito con diritto/obbligo anche perché soldi da investire adesso non li ha. La volontà del ragazzo può pesare, ma il finale è forse meno scontato rispetto a qualche giorno fa.