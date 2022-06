Asllani, le cinque curiosità che forse non conoscete sull'obiettivo dell'Inter

Krjstian Asllani , 20 anni, di nazionalità albanese, è il rinforzo che chiedeva Simone Inzaghi per avere un prospetto giovane, ma già con un po' di esperienza acquisita nell' Empoli , per fare da vice Brozovic la prossima stagione. Quest'anno, senza Marcelo, l' Inter ha sofferto, dunque un ricambio serviva. E la trattativa con i toscani è praticamente in dirittura d'arrivo. Andiamo a scoprire meglio il giocatore e i suoi segreti.

Asllani, casa sua è in provincia di Pisa

Si può dire che Asllani sia italiano. Seppure nato in Albania, a Elbasan, è toscano di adozione. A soli due anni, infatti, è venuto a vivere nel nostro Paese, più precisamente a Buti, in provincia di Pisa, paese di 5 mila abitanti. A soli 12 chilometri da dove è cresciuto Samuele Ricci, altro giocatore di scuola Empoli che sta facendo carriera.

Asllani, Pratali lo indirizzò all'Empoli

Ex bandiera dell'Empoli, Pratali oggi dirige la scuola calcio Monteserra di Buti. E Asllani proprio a lui chiese consiglio su dove andare quando ancora era giovanissimo e già notato da diversi club: “Gli dissi di andare all'Empoli”. Pratali, non uno qualunque, ma un giocatore che con gli azzurri ha giocato ben 176 partite.

Asllani, il suo modello è Hysaj

Ha un modello, come tutti i bravi calciatori, Asllani. Ed è il connazionale Hysaj, cresciuto anche lui all'Empoli, dove è rimasto per sette anni e dove era arrivato a soli 14 anni. Oggi gioca nella Lazio dopo essere stato al Napoli. Asllani così parla del suo connazionale: “Un leader, vorrei essere come lui”.

Asllani, primo gol in serie A all'Inter

Forse l'Inter era nel suo destino. Alla terzultima giornata dell'ultimo campionato, a San Siro, Asllani ha segnato il gol del momentaneo 2-0 dell'Empoli ai nerazzurri. Il primo gol era stato di Pinamonti, un altro che l'Inter la conosce bene. Per l'albanese è stato il primo gol in serie A, su lancio di Fiamozzi, con splendido aggancio in corsa e rete da posizione defilata.

Asllani, un altro italiano lo ha lanciato in Nazionale

Parliamo di Edy Reja, commissario tecnico dell'Albania. A marzo 2022, da subentrante contro la Spagna e titolare contro la Georgia, Asllani assaggia la Nazionale. In tutto ha giocato quattro partite. Di lui Reja dice: “E' un ragazzo molto interessante e destinato a un grande club. Mi ha colpito per la sua personalità, l'impressione è ottima perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi”.