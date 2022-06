Antonello: "Lukaku vuole tornare all'Inter, da verificare fattibilità"

Romelu Lukaku vuole l' Inter e l'Inter vuole il belga, ma per arrivare al secondo matrimonio servirà capire se l'operazione è fattibile, dal punto di vista economico, per i nerazzurri. A sottolinearlo, a margine ella presentazione della Milano Jumping Cup, è l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello .

"Lukaku? Operazione nei tempi corretti"

Intervenuto a margine dell'evento, il dirigente dei nerazzurri non ha nascosto di essere a conoscenza della volontà di "Big Rom" di tornare all'Inter, ma l'operazione non è semplice. Infatti, alle cifre attuali, la trattativa può essere complicata da condurre in porto per il club milanese che deve fare i conti con i paletti Uefa del Fair Play Finanziario. Antonello ha sottolineato: "C’è grande volontà del giocatore di tornare, poi va verificata la fattibilità economica e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, ma di questo è meglio parlarne con Marotta. Cercheremo di farlo nei tempi corretti".

Antonello, il pensiero su Dybala

Un altro nome caldissimo in casa Inter è quello di Paulo Dybala. L'amministratore delegato Antonello ha parlato anche della trattativa per arrivare all'argentino, sottolineando ancora una volta la volontà dei nerazzurri di rispettare le linee economiche: "In questo momento, è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo rispettare i paletti Uefa del Financial Fair Play, verso le nuove regole dal 2024-25. Tutto si può fare, tenendo conto della sostenibilità economico-finanziaria”.