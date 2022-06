Inter e Lukaku, passi da gigante

5 milioni di gap

L’Inter già prima di ieri aveva capito che non avrebbe potuto riavere Romelu in prestito gratuito. Il bomber si era battuto come un leone per questa formula, ma il suo legale aveva subito intuito che non c’erano possibilità di intesa: alla nuova proprietà, anche per “risarcimento” dell’investimento fatto dalla vecchia, andava (e va) riconosciuto qualcosa. E così l’Inter si è seduta al tavolo con una prima proposta da 5 milioni che, come normale, è stata respinta. Boehly e i suoi uomini erano partiti da una richiesta di 20 ma hanno fatto capire che a 10-12 può arrivare la fumata bianca. Per la stessa cifra (10 milioni a stagione) la Juventus ha avuto nel 2020 Morata in prestito biennale dall’Atletico Madrid. Adesso i trasferimenti temporanei non possono avere lunghezza maggiore di 12 mesi, ma, soprattutto se sarà stabilito un rapporto solido tra i club, non è da escludere che nel giugno 2023 il prestito sia confermato, magari inserendo anche un diritto di riscatto a favore dell’Inter. Nel frattempo infatti il costo a bilancio di Lukaku al Chelsea si sarà abbassato. Le due dirigenze si sono lasciate con la promessa di aggiornarsi nei prossimi giorni, forse già prima del week-end. Perché l’Inter ha fretta di chiudere prima del 30 giugno per sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita e risparmiare sull’ingaggio del ragazzone di Anversa; i Blues, invece, hanno ormai scelto di rinunciare al grande investimento del 2021 e, oltre a mettersi alla caccia di un sostituto (Sterling, Gabriel Jesus e Nkunku i nomi più gettonati), sperano almeno di aprire con l’Inter un canale per presenti o futuri acquisti. La differenza attuale tra i 5 milioni offerti e i 10-12 richiesti può essere colmata in meno che non si pensi. Big Rom non era mai stato così vicino al ritorno, per la felicità di Inzaghi che lo ha messo al primo posto della sua campagna di rafforzamento.