"Il Marsiglia di Sampaoli pensa a Sanchez: ma c'è l'ostacolo ingaggio"

L’Inter ha “apparecchiato la tavola” per due acquisti top in attacco, in grado di dare un volto completamente diverso alla prima linea di Simone Inzaghi. Il ritorno di Romelu Lukaku e l’arrivo di Paulo Dybala sono operazioni più che impostate e che i dirigenti nerazzurri proveranno a definire entro la fine di giugno, per poi dedicarsi alle imprescindibili uscite.

Inter, fioccano le offerte per Vidal e Sanchez Oltre a Perisic, infatti, un altro big dovrebbe dire addio allo spogliatoio dell’Inter oltre a esuberi come Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che occupano i primi due posti nella classifica dei giocatori più pagati, ma che non rientrano più nei piani di allenatore e società. Detto che per il centrocampista cileno le proposte non mancano, ultima in ordine di tempo quella del Boca Juniors, anche l’attaccante cileno ha i propri estimatori.