Inter su Milenkovic, il dg della Fiorentina Barone: "Speriamo che resti"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone , ha preso parte a un evento riservato ai piccoli tifosi viola arrivati fino a Moena per seguire la squadra.

In questa bella atmosfera, Barone ha parlato anche del futuro di Nikola Milenkovic, finito ultimamente nel mirino dell' Inter.

Barone su Milenkovic: Speriamo che resti, ma non sarà facile"

Nikola Milenkovic è stato già molto vicino a lasciare la Fiorentina nello scorso mercato estivo, e al momento il suo contratto ha scadenza al 30 giugno 2023.

Nel corso dell'intervento, tra le altre cose, Barone confessa la speranza di riuscire a trattenere Milkenkovic al Franchi. Queste le sue parole, riportate da Fiorentina.it:

"Sia io che Rocco vorremmo che rimanesse, perché abbiamo un bel gruppo. Non sarà facile, se qualcuno viene a bussare dicendoci di essere interessati a lui. Vediamo che succede, noi vorremmo che rimanesse qui, però oggi non lo posso garantire. Più i giorni passano meglio è”.

L'Inter forte sul giocatore dopo aver perso Bremer

Al momento, la squadra che più sta puntando al classe 1997 della Fiorentina è l'Inter, ancora scottata dopo aver perso il principale obiettivo per la difesa, ovvero Gleison Bremer, finito a Torino dopo che la Juventus ha concluso la trattativa per la cessione di De Ligt, e dunque ha avuto i fondi necessari per affondare il colpo.

Come ha riportato il Corriere Fiorentino nella giornata di ieri, la Viola avrebbe offerto al ragazzo un rinnovo sulla base di un contratto triennale a 2,5 milioni di euro più bonus.

Marotta nella giornata di oggi, all'uscita dell'Assemblea di Lega, ha risposto con un laconico "ne riparleremo" alle domande su Milenkovic, segno che la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo.

Inter, Skriniar è la discriminante

Tutto comunque dipende dall'uscita o meno di Milan Skriniar. La trattativa col PSG infatti si sta lentamente arendando a causa delle differenze di valutazione tra domanda e offerta.

Nel caso lo slovacco alla fine rimanesse ad Appiano Gentile, l'Inter dovrebbe trovare un nuovo modo di fare cassa, e raggiungere quegli obiettivi di bilancio imposti da Suning.