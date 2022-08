Pinamonti al Sassuolo: è fatta per 20 milioni

Una delle trattative più lunghe di questo calciomercato si è conclusa. Secondo Sky Sport, infatti, Andrea Pinamonti è del Sassuolo per 20 milioni di euro in totale. L'attaccante dell'Inter domani dovrebbe sostenere le visite mediche e, a questo punto, sarebbe a disposizione già per la prima di lunedì contro la Juve a Torino.

Pinamonti al Sassuolo apre a Raspadori al Napoli La trattativa di Pinamonti, chiusa dal Sassuolo, apre anche a un altro affare, questa volta in uscita per la formazione di Dionisi. Si dovrebbe infatti sbloccare definitivamente la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli, non appena i due club troveranno l'accordo.