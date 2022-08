Inter, Akanji è complicato: il difensore al fotofinish

MILANO - Dopo i 20 milioni per Pinamonti, ecco i 15 (+5) per Casadei. Significa che l’attivo di mercato, aggiornato, sale a 35 milioni, che potranno diventare 40. Il traguardo di (almeno) 60 milioni, insomma, è più vicino, ma non ancora tagliato. Ecco perché l’incasso per il giovane centrocampista, a meno di sorprese, non verrà utilizzato per l’ultima aggiunta alla rosa, ovvero il sostituto di Ranocchia. L’innesto dovrà essere completato a costo zero, o quasi: quindi, con ogni probabilità, in prestito. Su queste basi, evidentemente, la pista Akanji - il preferito e con il quale esiste una base d’intesa - resta complicata, tenuto conto del contratto in scadenza nel 2023. Il Borussia Dortmund punta ad una cessione a titolo definitivo. La soluzione potrebbe essere il rinnovo per una sola stagione e quindi il prestito, con diritto o, più probabilmente, obbligo di riscatto. È uno scenario che verrà esplorato nelle prossime ore, confrontandosi con i rappresentanti di Akanji. Intanto, al club nerazzurro è stato proposto pure Tanganga, ma il Tottenham, come con il Milan, in caso di prestito continua a pretendere l’obbligo di riscatto. Sullo sfondo rimane Acerbi, ma, ad oggi, solo come opzione last-minute e, in ogni caso, esclusivamente con la formula del prestito.

Incertezza Chiaramente, lo scenario cambierebbe in caso di un’ulteriore cessione. Ma è un’ipotesi che Inzaghi, in maniera piuttosto decisa e veemente, e la stessa dirigenza, seppure in modo più sfumato, non vogliono prendere in considerazione. I nomi eventualmente in bilico sono i soliti, vale a dire Skriniar e Dumfries. I tempi per trovare sostituti adeguati sarebbero ridottissimi, trattandosi di titolarissimi e quindi elementi fondamentali per il sistema di gioco nerazzurro, come ha dimostrato sabato olandese, seppure a Lecce sia entrato solo nella ripresa. Da questo punto di vista, però, Zhang non ha dato certezze. Nel senso che, qualora in viale Liberazione dovessero arrivare offerte di un certo tipo, nulla esclude che il presidente nerazzurro decida di accettarle. "Il Psg continua a trattare con l'Inter per Skriniar"