“Il Psg continua a trattare con l'Inter per Skriniar”

“La trattativa per Skriniar potrebbe saltare”

Psg e Inter, dunque, stanno ancora trattando, ma la distanza tra domanda e offerta è molto alta. L'Inter chiederebbe infatti 80 milioni di euro, bonus inclusi, cifra improbabile per un giocatore che è a pochi mesi dalla possibilità di liberarsi gratis. Per fare due esempi: il 23enne Jules Koundè si è trasferito dal Siviglia al Barcellona per 50 milioni di euro, il 31enne Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea per meno di 40. A 80 milioni, dunque, i vertici parigini sono irremovibili: Skriniar non interessa. Più di 20 milioni separano i due club, visto che il Paris Saint Germain offre meno di 60 milioni, prezzo considerato già altissimo.