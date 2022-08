“Lautaro, l'Inter chiude le porte all'Atletico Madrid”

Lautaro Martinez è stato quasi un giocatore dell' Atletico Madrid (dicembre del 2017), prima che arrivasse l' Inter . Da allora, però, i colchoneros hanno costantemente seguito e inseguito il Toro, sperando sempre in una possibilità per prenderlo. Lo scrive il Mundo Deportivo, aggiungendo che l'Inter però avrebbe chiuso tutte le porte a una cessione del suo attaccante.

“Quando Simeone parlò pubblicamente di Lautaro”

A Diego Simeone Lautaro piace moltissimo. Quando il giocatore sembrava a un passo dall'Atletico, l'allenatore argentino si sbilanciò pubblicamente elogiando le capacità del suo connazionale. Ecco perché, ancora oggi, quella di Lautaro sarebbe l'opzione numero uno per l'attacco dell'Atletico. Tutto, però, lascia pensare che non ci saranno movimenti in tal senso: Morata dovrebbe essere il numero 9 per la stagione. Anche se Simeone sa che a mercato aperto tutto può succedere.