Infortunio Mkhitaryan: per l'armeno dell'Inter risentimento ai flessori

Infortunio per Henrik Mkhitaryan : l'armeno dell' Inter , arrivato in estate alla Roma , ha avuto infatti un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, che sarà rivalutata nei prossimi giorni. Il giocatore nerazzurro ha eseguito oggi gli esami strumentali all'istituto clinico Humanitas di Rozzano.

Mkhitaryan: il giocatore è in dubbio per lo Spezia

A questo punto, Mkhitaryan è in dubbio per la prossima partita dell'Inter, in programma a San Siro contro lo Spezia sabato prossimo. A Lecce, invece, Simone Inzaghi lo aveva tenuto inizialmente in panchina per inserirlo in un secondo momento.