Inter-Spezia: San Siro ancora verso il tutto esaurito

A Milano, inutile nasconderlo, è partito il testa a testa per chi per prima riuscirà a cucirsi la seconda stella sul petto. Sarà il Milan campione in carica o l'Inter? Questa battaglia fa sì che i tifosi riempiano costantemente lo stadio, avendo a disposizione due squadre forti e candidate per il titolo. Sotto il Duomo, insomma, la voglia di pallone è altissima. Lo dimostra il fatto che San Siro era tutto esaurito per i rossoneri e si va verso il sold out anche per i nerazzurri, impegnati sabato con lo Spezia.

Inter: la vittoria sofferta non ha spento l'entusiasmo La vittoria sudata, al 95', in quel di Lecce da parte di Dumfries e compagni non ha sopito gli entusiasmi nerazzurri. Anzi, l'attesa cresce. C'è impazienza per rivedere in maglia Inter Romelu Lukaku, già in gol a Via del Mare. C'è grande fiducia, anche, per la prima in casa di Simone Inzaghi, nonostante i liguri abbiano anche loro vinto all'esordio.