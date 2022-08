Casadei ufficiale al Chelsea: l'ex Inter si trasferisce in Inghilterra

Cesare Casadei è un giocatore del Chelsea : l'investitura, dopo la firma, arriva dai social ufficiale della squadra londinese di Tuchel . Oltre a dare il benvenuto all'ex Inter , c'è già la foto con la nuova maglia dei Blues. Non è stata una trattativa lampo, ma ci è voluto un po' per arrivare all'intesa finale, con i nerazzurri che per un po' hanno fatto muro prima di cedere di fronte alla necessità di fare cassa.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese".

Questo il comunicato del Chelsea.

“Il centrocampista è considerato uno dei migliori talenti italiani, che ha brillato a livello giovanile col club e la Nazionale, facendo parte della squadra che in estate ha raggiunto le semifinali del Campionato Europeo Under 19. Casadei è un centrocampista completo, unisce fisicità e forza a un'ottima tecnica, oltre che fare movimenti intelligenti quando arriva in area per trovare la porta”.

Casadei si è legato al Chelsea per i prossimi sei anni.