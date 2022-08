"Inter, Casadei al Chelsea ponte per la conferma di Lukaku?"

Dopo Andrea Pinamonti , Cesare Casadei . L’ Inter sembra aver scelto di sacrificare la propria meglio gioventù per dare ossigeno al bilancio e provare a trattenere i big della rosa, ai quali Simone Inzaghi non vuole rinunciare per non essere costretto a ridimensionare le ambizioni della sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra.

"Chelsea stregato da Casadei"

Il classe 2003 dovrebbe volare a Londra già mercoledì sera per poi sottoporsi giovedì alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto fino al 2026. Proprio secondo l’'Evening Standard' nei piani del Chelsea l’acquisto di Casadei permette di iniziare a preparare la successione di Ngolo Kanté e Jorginho, pilastri del club campione d’Europa nel 2021, ma entrambi over 30 e dovrebbe precedere altre mosse volte a ringiovanire l’organico, pescando dal mercato inglese.

"Inter, Casadei può fare da 'ponte' per Lukaku"

I Blues seguivano da tempo Casadei, del quale i club avevano parlato già durante la trattativa che ha riportato all’Inter Romelu Lukaku e non hanno esitato a rilanciare l’offerta ai nerazzurri per battere la concorrenza del Nizza, che già si era assicurato un altro talentino del calcio italiano come il difensore dell’Empoli Mattia Viti. L’operazione Casadei, secondo la stampa inglese, è destinata a rafforzare i rapporti tra Inter e Chelsea e a permettere al club nerazzurro di avere i fondi necessari proprio per la conferma Lukaku, per il quale esiste già un’intesa di massima per il rinnovo del prestito per un’altra stagione, ma che nei piani di entrambe le società dovrebbe rimanere in nerazzurro a titolo definitivo.