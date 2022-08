Inter, Al-Khelaïfi ironico su Skriniar: "Se il Psg dovesse acquistarlo, ve lo faremo sapere"

" Milan Skriniar ancora possibile al Psg ? Se faremo qualche altro acquisto ve lo faremo sapere". Taglia corto lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi , patron del club parigino, intervistato a Istanbul, in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League 2022-2023 .

Inter, Skriniar al Psg? La risposta ironica di Al-Khelaïfi

La risposta, ironica di Al-Khelaïfi, rimanda alla sua reazione irritata nei confronti dell'Inter riportata dall'Equipe. Il proprietario del Psg, infatti sarebbe scocciato dall'intransigenza del club nerazzurro ad accettare l'offerta (60 milioni più un giocatore) di Skriniar, dal momento che, in ogni caso, il difensore slovacco, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, verrebbe comunque ingaggiato dal club campione della Ligue 1 tra qualche mese a parametro zero.