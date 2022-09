Lukaku, calvario finito: una pantera per tornare ancora più forte

La pausa per le nazionali sembra essere il momento perfetto per permettere a Big Rom di riprendersi e presentarsi al 100% alla ripresa delle ostilità. Intanto, su Instagram , il belga lancia un messaggio ai propri tifosi e anche agli avversari: "Sto tornando!".

La pantera di Lukaku su Instagram: ormai prossimo a tornare

Ormai da un po' i calciatori ci hanno abituati a messaggi criptici, tutti da interpretare e spesso anche molto fantasiosi, e Big Rom Lukaku non fa di certo eccezione.

Poche ora fa, sul social network Instagram, Lukaku ha pubblicato una storia nella quale si vede raffigurata, in primo piano, una bellissima pantera e, in alto, il simbolo dell'orologio, segno che il tempo del suo infortunio sta ormai finendo e che il ragazzo classe 1993 sta per tornare in campo.

Lukaku pronto al rientro: Roma nel mirino

Dall'inizio della stagione, Lukaku ha già saltato un totale di sei partite con la maglia dell'Inter a causa di una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Cremonese, Milan, Torino e Udinese in Serie A, Bayern Monaco e Viktoria Plzen in Champions League, oltre alle tre non giocate col Belgio.

Fino ad ora, nei pochi minuti che ha avuto a disposizione (appena 227 in tre presenze), Big Rom ha segnato una rete (contro il Lecce all'esordio) e un assist contro lo Spezia alla seconda giornata.

Stando alle ultime indiscrezioni, il belga dovrebbe tornare in campo il 1° ottobre, a San Siro contro la Roma.