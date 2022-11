“Il Tottenham vuole subito Dumfries”

Il Tottenham vorrebbe Denzel Dumfries già a gennaio. Lo rivelano gli inglesi del portale britannico 90min. La squadra di Antonio Conte avrebbe già chiesto informazioni per l'olandese classe 1996. L'urgenza sarebbe dettata dal possibile addio di Emerson Royal e Matt Doherty . Con l' Inter potrebbe profilarsi però una trattativa non breve.

Nelle intenzioni di Simone Inzaghi e di Beppe Marotta ci sarebbe quella di cedere Dumfries a gennaio, ma di tenerlo in rosa in prestito fino a giugno. Dall'altra parte, però, Paratici e Conte spingerebbero per averlo subito a disposizione. Ecco perché non è così facile prevedere che la trattativa vada a buon fine.

Non è la prima volta che si parla di un Dumfries sacrificato eccellente dalla società presieduta da Steven Zhang. Servirebbe per fare cassa e per finanziare qualche colpo nella prossima sessione di calciomercato. Inter e Tottenham hanno comunque tempo per discutere delle condizioni della trattativa per stringersi alla fine la mano.