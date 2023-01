"Skriniar, no all'Inter: firmerà con il Psg. Ipotesi addio a gennaio"

MILANO - Nonostante il trionfo in Supercoppa , arrivano brutte notizie in casa Inter , legate principalmente al mercato. I nerazzurri si preparano infatti a perdere un elemento chiave della loro difesa, ovvero Milan Skriniar . Secondo quanto riportato da L'Équipe, il difensore slovacco (in scadenza a giugno) avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo di contratto offerta dal club nerazzurro.

Skriniar, no all'Inter: c'è il Psg

Dietro al "no" di Skriniar all'Inter ci sarebbe un accordo con il Psg. Il club francese, dopo essere stato vicinissimo nella scorsa sessione di mercato, ha convinto l'entourage del difensore slovacco, che ha dunque rifiutato la proposta dell'Inter. Skiriniar, secondo quanto riportato dal quotidiano francese, sarà un nuovo difensore del Psg, dove potrà giocare con campioni del calibro di Messi, Mbappé e Sergio Ramos.

Skriniar al Psg: ipotesi già a gennaio

Skriniar, probabilmente, attenderà la fine del suo contratto con l'Inter, in scadenza a giugno, liberandosi come parametro zero. Sempre L'Équipe, però, propone un'alternativa: con il rifiuto al rinnovo l'Inter potrebbe accettare un'offerta per Skriniar già a gennaio. Il Psg non esclude l'ipotesi di avere subito il difensore slovacco e, visti i soli sei mesi di contratto rimasti, una possibile offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni di euro.