Inzaghi rinnova con l’Inter e prova l’assalto a Milinkovic della Lazio

MILANO - L' Inter ha fretta di ripartire. E, infatti, già oggi, a meno di cambi di agenda dell’ultimo momento, i dirigenti e Inzaghi si siederanno attorno a un tavolo per programmare la nuova stagione. Del resto, c'era una finale di Champions da disputare, e inevitabilmente una serie di manovre hanno dovuto subire un rallentamento. Ora, però, occorre accelerare. Visto che l’asticella non potrà essere abbassata, dopo quanto vissuto nell'ultima annata. L’obiettivo principale sarà lo scudetto , e quindi la seconda stella. Ma non si dovrà nemmeno perdere la competitività a livello europeo. Insomma, fondamentale non sbagliare nemmeno una mossa. Con ogni probabilità, il raduno scatterà il 10 luglio (data ancora da confermare), mentre la partenza per la tournée in Giappone è fissata per il 22. Tutto da scoprire con che squadra Inzaghi volerà dall’altra parte del mondo, alla luce dei molti giocatori in scadenza ( Dzeko si avvicina al Fenerbahce) e di qualche prestito da sistemare, vedi Lukaku e Acerbi .

Mamardashvili per il dopo Onana

L’appuntamento di oggi servirà per discuterne in maniera approfondita, in modo da sistemare alcune caselle e da capire come coprire quelle che resteranno vuote. La certezza, comunque, è che il prossimo mercato sarà a costo zero. Vale a dire che gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni, o dai risparmi sugli ingaggi di chi lascerà la Pinetina. In questo senso, qualcuno andrà sacrificato, anche per recuperare le risorse necessarie per ingaggiare, a esempio, il sostituto di Skriniar. L’indiziato a essere venduto, non senza grande dispiacere, continua a essere Onana. Che ha le “colpe” di aver disputato una stagione eccellente e di essere arrivato da svincolato. Significa che l’intero (eventuale) incasso per il suo cartellino sarà registrato come plusvalenza. Per l’Inter non può valere meno di 50 milioni di euro. Davanti a offerte di quella portata, quindi, la cessione appare scontata. Già, ma nel caso chi ne raccoglierà l’eredità? Beh, al profilo di Vicario, numero uno dell’Empoli, si è aggiunto quello di Mamardashvili, estremo difensore georgiano di proprietà del Valencia. Ventitré anni da compiere a settembre, Mamardashvili si è messo in luce in questa annata non troppo fortunata per il suo club. L’Inter ha già raccolto informazioni. La speranza è che la necessità di vendere, spinga il Valencia a non alzare alle stelle il prezzo.

Pensiero Milinkovic

A ogni modo, se il georgiano è una gemma che ha appena cominciato a brillare, Milinkovic-Savic, invece, incanta la serie A ormai da diversi ani. E proprio con Inzaghi ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni. Ebbene, al tecnico nerazzurro non dispiacerebbe tornare ad averlo al suo servizio. E anche in viale Liberazione sarebbero ben lieti di accontentarlo, tenuto conto che, con il contratto in scadenza nel 2024, il serbo rappresenta una ghiotta occasione. Come già sottolineato, però, prima di farsi avanti, l’Inter ha la necessità di mettere assieme un tesoretto. E, considerato che Milinkovic-Savic, nel caso, andrebbe a inserirsi in mediana, a fargli posto dovrebbe essere Brozovic, il cui addio sembrava certo la scorsa primavera, prima di riprendersi per un ottimo finale di stagione. Peraltro, la stessa Lazio apprezzerebbe parecchio se nella partita entrasse anche il club nerazzurro, aumentando le possibilità che attorno al centrocampista si alimenti un’asta. Inter e Lazio, comunque, dovranno vedersi in tempi rapidi, dovendo sistemare anche la questione Acerbi.

Rinnovo e ritocco

Volendo anticipare i temi del vertice di oggi, è prevedibile che venga toccato anche quello del rinnovo di Inzaghi. Non è scontato che i tempi per una nuova firma siano così rapidi. Ma tutto lascia credere che si vada verso un prolungamento per un’ulteriore stagione, vale a dire fino al 2025, con un leggero ritocco dell’ingaggio, rispetto agli oltre 5 milioni di euro netti che il tecnico piacentino percepisce ora.