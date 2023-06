Inter, portieri in ballo: occhi su Mamardashvili del Valencia

MILANO – Il nome nuovo per la porta nerazzurra, in caso di addio di Onana, è Georgi Mamardashvili . Compirà 23 anni il prossimo 29 settembre ed è georgiano e quindi extracomunitario . Ma il suo status non ha condizionato i primi sondaggi interisti. Del resto, quello che ha fatto vedere in questa stagione con la maglia del Valencia ha fatto dirizzare le antenne a parecchi, tanto che gli 007 di viale Liberazione sono più volte andati a visionarlo di persona. È stato l’estremo difensore rivelazione della Liga. E se la sua squadra si è salvata (solo 2 lunghezze di vantaggio rispetto al Valladolid terz’ultimo e retrocesso) lo deve in buona parte alle eccellenti prestazioni di Mamardashvili. Da ricordare, ad esempio, quella contro il Real Madrid, lo scorso 21 maggio: vittoria per 1-0 e 3 punti decisivi, ottenuti solo grazie alle prodezze del numero uno georgiano.

Prezzo

Sulle tracce di Mamardashvili, però, non c’è solo l’Inter. Hanno chiesto informazioni anche diversi club di Premier, tra i quali Chelsea e Manchester United, ovvero proprio le squadre che hanno messo nel mirino pure Onana. L’addio dell’estremo difensore georgiano appare piuttosto scontato, visto che il Valencia ha bisogno di incassare. La richiesta iniziale dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, ma è comunque una cifra trattabile. Insomma, si potrebbe chiudere tra i 20 e i 25 milioni, magari con qualche bonus. A meno che, evidentemente, non si scateni la concorrenza, accendendo un’asta a cui l’Inter non intende partecipare.

Vicario ancora favorito

Chiaro che il corteggiamento dell’Inter, ovvero il club vice-campione d’Europa, non lasci indifferente Mamardashvili, ma siamo ancora ai primi abboccamenti e ogni aspetto di una possibile operazione deve essere discusso. A cominciare dall’ingaggio, visto che quello percepisce attualmente è già abbastanza sostanzioso, vale a dire 1,8 milioni. Come si può intuire, il numero uno georgiano, nel complesso, costerebbe di più rispetto a Vicario, l’altro candidato a sostituire Onana. Che, evidentemente, è da considerare comunque in vantaggio. I rapporti con l’Empoli, infatti, sono ottimi e c’è la disponibilità a studiare formule vantaggiose per il club nerazzurro. Inoltre, le pretese dello stesso Vicario, sul piano contrattuale, sarebbero inferiori. Mamardashvili, però, è un prospetto considerato di altissimo livello e con ampi margini di crescita. Tra viale Liberazione e Appiano Gentile, insomma, occorre stabilire se valga uno sforzo, o un sacrificio, in più.