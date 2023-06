Inter, la cessione di Brozovic diventa una priorità

«Marcelo fai in fretta». L’Inter, infatti, non vuole perdere il vantaggio che si è presa su Frattesi, rischiando di farsi soffiare il centrocampista dal Milan, o da un’altra concorrente, solo che occorre piazzare una cessione per chiudere l’operazione con il Sassuolo. E Brozovic , in questo senso, è il nerazzurro più vicino a fare le valigie. La speranza, quindi, è che la prossima settimana sia quella giusta per l’ offerta definitiva dell’Al Nassr.

Inter, le differenze

Per la verità, in Spagna continuano ad insistere che in corsa ci sia ancora il Barcellona e che il giocatore preferirebbe la Catalogna rispetto all’Arabia Saudita, a differenza dei suoi agenti. Solo che c’è una bella differenza tra l’ingaggio proposto dal club blaugrana e quanto offerto dall’Al Nassr: circa 7,5 milioni quando messo sul tavolo da Laporta, quindi uno in più rispetto all’attuale stipendio percepito dall’Inter, contro i 20 più bonus che il croato andrebbe a guadagnare trasferendosi in Asia. Insomma, triplicherebbe i suoi emolumenti. Ed è chiaro che certe cifre facciano vacillare.

L'obiettivo 25 milioni

Per l’Inter, comunque, conta relativamente la destinazione finale di Brozovic. Ormai, come sottolineato, l’addio è dato per scontato e si spera solo di chiudere. La condizione fondamentale è ottenere i 25 milioni fissati come prezzo da viale Liberazione. Tra incasso e ingaggio risparmiato (12 milioni lordi moltiplicati per le prossime tre stagioni), infatti, ci sarebbe abbondantemente spazio per portare Frattesi alla Pinetina e riconfigurare il centrocampo, destinato ad avere Calhanoglu in cabina di regia.

Inter e l'affare blindato

La buona notizia, intanto, è che sembrano completamente sgombrati i dubbi attorno all’acquisto di Bisseck. Dopo l’incontro di inizio settimana con l’entourage del difensore era trapelata l’eventualità di un inserimento all’ultimo del Manchester City. Invece, gli accordi sono stati confermati. L’Inter pagherà all’Aarhus i 7 milioni di euro della clausola di uscita nelle previste due tranches e il tedesco firmerà un contratto di 5 anni. A Europei Under 21 conclusi sarà a Milano per sostenere le visite mediche. Un’ultima indiscrezione: nel suo recente blitz a Londra, Ausilio ha incontrato Ramadani, agente di Koulibaly e ne ha approfittato per chiedere informazioni sul Romero, appena lasciato libero della Lazio. Sulle sue tracce c’è già il Milan, ma non sarà un altro derby di mercato. Il ds nerazzurro era solo curioso…