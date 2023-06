Inter, botta e risposta social tra Brozovic e Fognini: "Resta"

Marcelo Brozovic è sempre più vicino a lasciare l'Inter , con il trasferimento all'Al Nassr che è ormai ad un passo. I tifosi nerazzurri si sono scatenati sui social, tra discussioni e commenti diretti al centrocampista per convincerlo a restare in nerazzurro . Tra i tanti, è apparso anche il commento di un tifoso particolare: si tratta del tennista Fabio Fognini .

Brozovic-Fognini, botta e risposta sui social

Fognini, noto tifoso nerazzurro, ha infatti commentato l'ultima foto postata da Brozovic, che ha condiviso alcune immagini del figlio Rafael con la maglia dell'Inter. Il commento del tennista è semplice: "Resta", con due cuori a formare i colori nerazzurri. Immediata la risposta dello stesso Brozovic, che ha replicato con "Rafi è pronto per firmare". Il centrocampista croato non si sbilancia, mentre intanto la trattativa con l'Al Nassr, che gli offre un contratto da 20 milioni a stagione, è in una fase avanzata.