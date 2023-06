Inter, Brozovic ci ripensa e rilancia con l'Al Nassr

Chissà, forse nella sua testa ha cominciato a materializzarsi il pensiero che l’ Arabia Saudita , seppur dorato, resti comunque un esilio rispetto al calcio che conta , ovvero quello europeo. O, magari, Xavi ha cominciato a tempestarlo di telefonare, promettendogli di metterlo al centro del gioco del suo Barcellona , che ha appena perso lo storico faro Busquets. Sta di fatto che ora Brozovic e l’Al Nassr sono più lontan i rispetto a qualche giorno fa. Attenzione, non significa che sia saltato tutto. Ma che, a questo punto, non sarebbe più una sorpresa se accadesse. Anche perché certi segnali non possono essere trascurati o sottovalutati.

Brozovic, incontro a Zagabria?

Da un lato, peraltro, il centrocampista ha chiesto altre 48 ore per riflettere. Dall’altro, invece, il suo entourage ha provato ad alzare la posta: non più un triennale da 20 milioni a stagione, ma un biennale da 60. Significa che, comunque, non è da escludere che si tratti di una questione di soldi e che il croato, insieme ai suoi rappresentanti, stia solo provando ad ottenere il massimo. Chiaro che, poi, è da capire come si comporterà l’Al Nassr, che è sbarcato a Milano per chiudere, evidentemente con in mano anche rassicurazioni da parte del clan di Brozovic, e che adesso si ritrova ad essere messo in anticamera. Oggi però i sauditi potrebbero volare a Zagabria e incontrare direttamente il centrocampista nel tentativo di convincerlo.

L'Inter spera nella chiusura con l' Al Nassr

Evidentemente, l’Inter si augura che non accada e che, in queste ore, Brozovic si convinca e che tutto torni ad incastrarsi. Del resto, in viale Liberazione ormai fanno conto sui 23 milioni garantiti dall’Al Nassr. Con quella cifra, ma senza aggiungere nemmeno un milione di euro, solo il cartellino di Mulattieri, partirebbe l’assalto a Frattesi, che aspetta il club nerazzurro. Che differenza farebbe se quella cifra la versasse il Barcellona? Nella sostanza nulla. Ma, secondo quanto rimbalza dalla Spagna, pur corteggiando Brozovic con insistenza, la società blaugrana non sarebbe nelle condizioni di presentare un’offerta all’Inter. Prima, infatti, dovrebbe vendere qualche esubero e liberare spazio nel monte salariale. Per di più, sembra che un’eventuale proposta sarebbe, in realtà, inferiore anche a 20 milioni. Meglio per il club nerazzurro, allora, che Brozovic si decida e accetti l’Arabia. Tanto più che c’è una bella differenza tra l’ingaggio che gli metterebbe a disposizione il Barca, ovvero 7 milioni a salire, e i 20, o anche più in caso di rilancio, dell’Al Nassr.

I messaggi social