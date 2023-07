Cuadrado-Inter, quell'indizio di mercato in un commento social

MILANO - A sorpresa, Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Un blitz lampo, chiuso durante la forte delusione per l'atteggiamento di Lukaku e i suoi contatti proprio con la Juve, lasciata da parametro zero da Cuadrado. Tra lo stupore dei tifosi, il colombiano sarà un nuovo giocatore nerazzurro come vice-Dumfries. Un colpo così a sorpresa, che in tanti si sono lasciati sfuggire un clamoroso indizio sui social degli scorsi giorni.