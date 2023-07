Lukaku torna sui social: il messaggio per la prossima stagione

Negli ultimi giorni la vicenda di calciomercato che ha fatto più scalpore in Italia riguarda Romelu Lukaku , finito al centro di un nodo di mercato tra Inter e Juve . Alla fine, però, i nerazzurri sono rimasti irritati dall'atteggiamento del belga , che apparentemente non ha dato il sì definitivo, aprendo però a un trasferimento al club bianconero. Ma dopo giorni di silenzio, sia con l'Inter che sui social, Lukaku è tornato a postare sul proprio account Instagram .

Lukaku in vacanza tra gli intrecci di mercato con Inter e Juve

Tra i due litiganti, il terzo gode. E Lukaku sembra essere entusiasta di quelle che sono le sue vacanze, mentre Juve e Inter sono state protagonista di una sfida a distanza da cui i nerazzurri si sarebbero ora dileguati. L'attaccante belga, invece, come testimoniato da un video pubblicato sul suo profilo - il primo post dopo la vicenda di mercato - si rilassa, gioca a basket con i suoi amici e fa nuoto durante la propria vacanza. Ma c'è anche tempo per correre su un campo da calcio, magari mettendosi in forma in vista della prossima stagione. Un chiaro messaggio per chi deciderà di comprarlo, anche se resta un mistero la squadra con cui giocherà.