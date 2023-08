Inter scatenata: prima le visite a Sommer poi l'arrivo di Samardzic

MILANO - Yann Sommer, ci siamo . A quasi tre settimane dall’addio di Onana , oggi a Milano è previsto l’arrivo del nuovo portiere interista , che diventerà il quinto vero rinforzo della rosa di Simone Inzaghi dopo Thuram, Frattesi, Bisseck e Cuadrado . Proprio Thuram è stato uno dei primi a dargli (virtualmente) il benvenuto, postando sui social una vecchia foto risalente all’esperienza fatta assieme al Borussia Moenchengladbach . All’Inter si ritroveranno due vecchi amici, al contrario di quanto successo tra Frattesi e Scamacca per via della scelta dell’attaccante di firmare con l’Atalanta e non ricreare l’asse nato con il Sassuolo.

Inter, arriva Sommer

Per Sommer saranno subito previste le visite mediche di rito all’Humanitas e poi l’idoneità sportiva al Coni, prima della firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2025. L’idea è quella di metterlo subito a disposizione di Inzaghi, per accelerare il suo inserimento nei meccanismi di squadra in vista dell’esordio ufficiale previsto per sabato 19 agosto contro il Monza. Il trentaquattrenne elvetico è reduce dalla tournée in Giappone con il Bayern ed è subito arruolabile, dopo aver giocato con continuità con i bavaresi anche nei primi sei mesi dell’anno a causa dell’assenza di Neuer. Il suo ultimo guaio risale all’ottobre scorso, quando aveva accusato dei problemi ai legamenti della caviglia sinistra senza però saltare il Mondiale in Qatar con la Svizzera. Per l’Inter si tratta di un innesto di esperienza garantita, il secondo over 30 di questa sessione dopo l’arrivo dello svincolato Cuadrado.

Inter, arriva anche Samardzic

Oltre all’arrivo di Sommer e alla ricerca di un nuovo attaccante, la nuova settimana si preannuncia piuttosto fitta anche per l’arrivo a Milano di Lazar Samardzic. Il sesto centrocampista della rosa dovrebbe diventare realtà tra domani e martedì, portando Fabbian a compiere il percorso inverso in direzione Udine. Difficile vederlo all’opera già contro il Salisburgo, dove invece dovrebbe fare il suo esordio tra i pali Sommer, almeno per una fetta di partita. Ieri la squadra nerazzurra ha ripreso gli allenamenti ad Appiano, oggi sosterrà una doppia seduta e poi mercoledì volerà a Salisburgo per un altro confronto di rango europeo dopo quello con il Psg. Domenica prossima, infine, si chiuderà il ciclo delle amichevoli a Ferrara contro l’Egnatia. Per completare la rosa bisognerà attendere la fine del mercato, l’ultimo ad arrivare dovrebbe essere l’innesto in difesa per coprire il vuoto lasciato da Skriniar. Come successo l’anno scorso in extremis con Acerbi, si aspetteranno occasioni di fine sessione. Si monitora Demiral dell’Atalanta, in rottura con Gasperini ed escluso dai convocati per l’amichevole di ieri contro l’Union Berlino.