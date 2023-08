Inter, è fatta per Correa al Marsiglia: ritorna Sanchez!

L' Inter si prepara a chiudere una doppia operazione con il Marsiglia . Joaquin Correa lascerà i nerazzurri per approdare in Francia, percorso inverso per Alexis Sanchez che farà ritorno a Milano dopo una sola stagione. I due club hanno già trovato l' accordo economico per il doppio affare, con l'argentino che saluterà l'Inter dopo il triste epilogo della gara con il Monza , che lo ha convinto a lasciare i nerazzurri.

Correa e Sanchez, fissate le visite mediche

Definito anche il ritorno di Sanchez all'Inter, dopo una sola stagione in Francia. La sua avventura al Marsiglia si è chiusa con 18 reti in 44 presenze, ma il contratto annuale non è stato rinnovato. Il doppio affare è già definito, con le visite mediche di Correa in Francia e Sanchez in Italia già fissate per domani 25 agosto.