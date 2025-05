Mercato Inter, 60 milioni per Inzaghi: da Sucic a Hojlund e Zirkzee, tutti i nomi in lista

MILANO - Sessanta milioni di “presupposti” per eliminare ogni dubbio o anche minimo proposito di addio . Quella cifra, infatti, è il passivo tra cessioni e acquisti che l’ Inter ha pianificato di sostenere per il prossimo mercato . Insomma, una bella differenza rispetto alle ultime estati, caratterizzate da sessioni con l’obbligo di pareggio se non di attivo. E, infatti, in 4 stagioni con Inzaghi in panchina , il mercato ha garantito a viale Liberazione ricavi per un centinaio di milioni complessivi. Nessun altro allenatore si è trovato nelle stesse condizioni . Ma soprattutto nessun altro allenatore ha messo insieme gli stessi trofei , e le due finali di Champions , conquistati dal tecnico piacentino. Proprio grazie ai successi sportivi, l’ Inter ha migliorato i suoi conti e ora si ritrova non solo a chiudere in abbondante attivo il prossimo bilancio , ma anche, come premesso, ad affrontare un’e state di investimenti . L’ultima volta accade al primo anno di Conte , quando arrivarono a colpi di milioni Lukaku, Barella, Sensi .

Inter, acquisti e partenze

Insomma, il nuovo scenario, Inzaghi se l’è guadagnato con il suo eccellente lavoro. E l’Inter si aspetta che se lo possa godere. Peraltro, i segnali della direzione imboccata ci sono già. Il primo innesto, Sucic, è stato chiuso a inizio febbraio, in cambio di 14 milioni (più bonus) da versare alla Dinamo Zagabria. Il secondo, Luis Henrique, sembra ormai imminente, visto che l’accordo con il Marsiglia è ad un passo, dopo che il club nerazzurro ha messo sul tavolo 25 milioni. Non finisce qui, evidentemente. Fondamentale, ad esempio, aggiungere una terza punta di livello, in grado di poter sostituire Lautaro e Thuram. Non a caso, sarà probabilmente l’operazione più costosa di tutto il mercato: in prima fila c’è Zirkzee del Manchester United, ma attenzione pure ad Hojlund, altro attaccante in potenziale uscita dai Red Devils. Scontato o quasi che arrivi pure un quarto uomo (al posto di Taremi), per completare il reparto offensivo: un elemento di prospettiva, che al momento ha il profilo di Bonny del Parma. Ci saranno rinforzi anche in difesa – De Winter, Lucumi e Beukema i nomi in lista – e con ogni probabilità ancora a centrocampo, con mirino, al momento, puntato su Ricci e Frendrup. Chiaramente, mettendo tutti assieme, si va ben oltre i 60 milioni indicati inizialmente. E, infatti, per completare i piani di rafforzamento saranno decisive le uscite, che assicureranno risorse supplementari. Quindi, le cessioni di Frattesi (non farà un altro anno così) e Bisseck (in arrivo offerte della Premier), oltre alla conclusione di contratti pesanti come quelli di Arnautovic e Correa.

Inter, scenari alternativi

Tutto a posto allora? Inzaghi sarà soddisfatto e si proseguirà assieme? Non è ancora il momento di dare tutto per scontato, anche perché non è semplice dire no a 25 milioni a stagione. Meglio attendere la finale di Champions – il cui esito potrebbe diventare un fattore – e l’incontro tra il tecnico e la dirigenza che andrà in scena all’inizio della prossima settimana. Peraltro, al di là dell’ottimismo che continua a trapelare, dentro l’Inter non ci sono certezze. E, infatti, qualche movimento per cautelarsi è già stato fatto, senza, evidentemente, affondare il colpo. Allegri, in questo senso, è un nome che non può essere accantonato. Fermo restando che è il candidato principale per la panchina del Napoli, in caso di addio di Conte. Ma occhio pure a Fabregas. Vero che attorno a lui il Como ha costruito un muro, un’eventuale proposta nerazzurra però sarebbe (l'unica) in grado di farlo vacillare…