L'Inter può investire oltre 60 milioni: Koné il preferito, stallo Lookman

Konè , per quanto fatto vedere nell’ultima stagione, è effettivamente il profilo ideale . Come emerso in queste ore, la partita non è chiusa . Devono, comunque, essere individuate alternative . E qualche ipotesi in questo senso può essere già fatta. Chivu, ad esempio, conosce molto bene Mandela Keita , che nelle sue 13 gare alla guida del Parma ha sempre schierato da titolare davanti alla difesa. Età (23 anni) e fisico andrebbero bene, un po’ meno, forse, il livello delle sue doti tecniche. Ha decisamente più qualità Matt O’Riley del Brighton , accostato più volte alla Juventus e anche al Napoli , oltre ad essere stato inseguito a lungo dell’ Atalanta la scorsa estate. Si tratta il classico numero 8 inglese, carrozzato con 188 centimetri di altezza: ieri era titolare nel match contro il Fulham e ha pure segnato su rigore . Ma non è da considerare blindato .

Volume di fuoco

Ad ogni modo, la certezza è che le ultime due settimane di mercato saranno molto intense in casa nerazzurra. C’è un budget di 40/45 milioni stanziato per il colpo dell’estate. In aggiunta, c’è il tesoretto generato dalle cessioni, che ad oggi ammonta a circa 20-25 milioni e che è destinato ad aumentare con gli addii di Asllani – in uscita ci sarebbe anche Zielinski ma è difficile immaginare un incasso per il suo cartellino – e di Taremi. Alla luce dei numeri, sembra complicato immaginare che Chivu possa ottenere l’accoppiata Lookman-Konè. Che, per la verità, era già stata “accarezzata” in viale Liberazione. Intanto, per il nigeriano lo stallo prosegue. Nel senso che l’Atalanta continua a non comunicare le sue richieste e che l’Inter non ha intenzione di muoversi rispetto a quanto messo sul tavolo, senza segnali da parte del club bergamasco.

Inter, capitolo Pavard

Per chiudere, uno sguardo anche alla difesa. Costretti a “mollare” Leoni, anche a causa di un reparto “fully-booked”, Marotta, Ausilio e Baccin interverranno solo nel caso di un’uscita. A tal proposito, quindi, occhio a Pavard, che, dopo il Galatasaray, è oggetto dell’interesse del Lilla e del Neom. Con una ventina di milioni, il francese può partire.