Inter, intesa verbale per Diouf: la trattativa con il Lens

Accelerata dell' Inter , che rompe gli indugi e sistema la mediana, regalando a Chivu il rinforzo richiesto dal calciomercato: nerazzurri e Lens avrebbero infatti trovato l'accordo per il trasferimento a Milano del centrocampista 22enne Andy Diouf , a lungo obiettivo del Napoli.

Da Koné a Cissé... a Diouf

Non è stato un percorso semplice per l'Inter, che le ha tentate un po' tutte per regalare al tecnico un giocatore con determinate caratteristiche, capace di fare filtro, recuperare palloni e ripartire per appoggiare l'azione offensiva. Tutte doti che parevano sintetizzate dal romanista Koné, che dopo essere sembrato ad un passo, si era tornato ad allontanare per volontà dei Friedkin. Intuito il raffreddamento giallorosso, Ausilio si è allora rivolto all'estero, andando a cercare direttamente nel campionato francese un 'clone' in grado di soddisfare le necessità di Chivu. L'attenzione è inizialmente ricaduta su Djaoui Cissé, per il quale è arrivato però il netto no da parte del Rennes, quindi è stata rivolta a Andy Diouf, che da tempo era nel mirino del Napoli di Conte.