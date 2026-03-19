Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri

Pescare italiano, di solito, funziona bene. Italiano nel senso di campionato, non necessariamente di passaporto. E l’Inter, in questi anni, per costruire un organico sempre competitivo, ha saputo individuare in Serie A diversi profili giusti, che si sono rivelati tasselli fondamentali o pedine preziose all’interno dell’organico. Basti pensare a Calhanoglu o Mkhitaryan, ingaggiati da svincolati e divenuti uomini cardine . Ma anche i vari Carlos Augusto, Frattesi (al netto di un coinvolgimento alterno), o l’ultimo Zielinski sono sempre stati in grado di dare un contributo pesante. Peraltro, a dare credito a questa scelta, c’è pure il fatto che chi conosce già il nostro italiano ha meno difficoltà di ambientamento. Ebbene, in viale Liberazione, sono pronti a lavorare in questa direzione anche in vista della prossima stagione. Tanto che nell’orbita nerazzurra sono da registrare due new entry: il comasco Perrone e il genoano Ostigard.

Ci pensa Zanetti: i nomi mercato

Il primo, centrocampista argentino, dotato anche di passaporto spagnolo, è uno dei segreti della squadra costruita da Fabregas che corre per la Champions. Con Da Cunha forma l’asse mediano della formazione lariana. Meno appariscente rispetto al collega, è un elemento di grande sostanza ed equilibrio, dotato comunque di un’ottima tecnica e di visione di gioco. E con i suoi 23 anni appena compiuti ha l’identikit ideale per soddisfare la linea di Oaktree. L’incognita è il prezzo, insieme, evidentemente, all’effettiva disponibilità del Como a lasciarlo andare. È sbarcato sul lago nell’estate 2024, in prestito dal Manchester City, per poi essere riscattato al termine della scorsa stagione in cambio di 13 milioni. Ora la sua quotazione è almeno raddoppiata. Per di più, il club di Guardiola ha mantenuto un 30% sulla rivendita. Significa che servirà un’offerta particolarmente sostanziosa per smuovere le resistenze comasche. Il fatto che l’Inter ci stia provando – ma su Perrone c’è anche il Napoli – è dimostrato dal coinvolgimento di Zanetti, che di argentini non solo se ne intende ma è pure un’ottima sponda per attirarli verso i colori nerazzurri.

Un nome per la difesa

L’Inter ha fatto mosse ancora più concrete su Ostigard. Nel senso che una richiesta di informazioni è già stata inoltrata al Genoa. Ed è pure arrivata la risposta: 12 milioni di euro. In viale Liberazione hanno registrato e avviato ulteriori riflessioni. Il norvegese, che è alla seconda esperienza in rossoblù, con pure un intermezzo di due stagioni al Napoli (e vittoria dello scudetto 2022/23 seppure da comprimario), a 26 anni, sta probabilmente disputando la sua miglior stagione della carriera, condita anche da 5 reti. È un elemento duttile, capace di giocare in una difesa a 4 come in una a 3, da elemento centrale: feroce in marcatura e abile in impostazione, ha il difetto di non essere velocissimo. L’Inter lo ha preso in considerazione come alternativa, tenuto conto dei diversi addii (Acerbi e De Vrij su tutti) nel reparto arretrato.