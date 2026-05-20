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Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in lista

Tre ore di summit in società con Chivu che ha chiesto dei giocatori precisi: ora tocca al club muoversi per accontentarlo
Pietro Guadagno
4 min
TagsInterMercato

U n caffè, una chiacchierata con gli uomini di Oaktree e poi il punto della situazione con la dirigenza in vista della prossima stagione. Ieri, attorno alle 10, Chivu ha varcato i cancelli di viale Liberazione, dove si è trattenuto fino a quasi le 14. I blitz in sede del tecnico rumeno non sono una novità. Ma è chiaro che, con una sola (ininfluente) partita prima di chiudere la stagione, ora diventino ancora più significativi. Una premessa è d’obbligo: non si è parlato di rinnovo di contratto dell’allenatore. Per quel tema è già fissato un nuovo appuntamento la prossima settimana. Il focus, insomma, è stato soprattutto sulle manovre di mercato già avviate. Tutte finalizzate a garantire all’Inter la massima competitività, alzando l’asticella in Champions. Mettendo da parte Nico Paz – è il grande sogno, ma dipende dal Real Madrid e quindi l’Inter può solo aspettare -, la novità più sostanziale è che, non solo Palestra è più che mai un obiettivo, ma soprattutto che non è strettamente legato all’uscita di Dumfries. L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni, quindi è da considerare comunque in bilico. Ma ha anche il contratto in scadenza tra un anno e quindi occorre portarsi avanti con un sostituto adeguato. E Palestra, in questo senso, sarebbe una soluzione ideale e duratura. Per Chivu può giocare anche a sinistra. 

I nomi di mercato per l'Inter

Per quanto riguarda la porta, a meno di nuovi ribaltoni, Martinez sarà il titolare. E verrà affiancato da un vice esperto, che potrebbe essere il laziale Provedel. Più incertezza, invece, per il o i rinforzi in difesa. Vero che è stato raggiunto un accordo di massima con Muharemovic, ma il 50% sulla rivendita in mano alla Juventus complica tutto. Si è raffreddata probabilmente definitivamente la pista Solet. Ciò significa che il mirino si è spostato su un altro profilo. Vuskovic e Araujo piacciono molto ma hanno costi inaccessibili. Sempre in difesa potrebbe esserci la conferma di uno dei nerazzurri in scadenza, ovvero De Vrij, a cui è stato proposto un rinnovo a cifre decurtate. La porta non è chiusa nemmeno per Mkhitaryan. Per gli altri, invece, si andrà ai saluti. Come per Frattesi, per cui si cerca solo la migliore soluzione, dal punto di vista economico. In potenziale uscita anche Luis Henrique, tanto più con l’assalto previsto per Palestra. Mentre Diouf ha chance di restare, soprattutto se proseguirà la sua trasformazione in esterno. Pavard rientrerà dal prestito al Marsiglia, ma non disferà le valigie. Da decidere, infine, il destino di Stankovic jr. La certezza è che verrà “ricomprato” dal Bruges, ma davanti ad un’offerta ricca non verrà trattenuto. 

 

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