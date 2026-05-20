Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in lista

U n caffè, una chiacchierata con gli uomini di Oaktree e poi il punto della situazione con la dirigenza in vista della prossima stagione. Ieri, attorno alle 10, Chivu ha varcato i cancelli di viale Liberazione, dove si è trattenuto fino a quasi le 14. I blitz in sede del tecnico rumeno non sono una novità. Ma è chiaro che, con una sola (ininfluente) partita prima di chiudere la stagione, ora diventino ancora più significativi. Una premessa è d’obbligo: non si è parlato di rinnovo di contratto dell’allenatore. Per quel tema è già fissato un nuovo appuntamento la prossima settimana. Il focus, insomma, è stato soprattutto sulle manovre di mercato già avviate. Tutte finalizzate a garantire all’Inter la massima competitività, alzando l’asticella in Champions. Mettendo da parte Nico Paz – è il grande sogno, ma dipende dal Real Madrid e quindi l’Inter può solo aspettare -, la novità più sostanziale è che, non solo Palestra è più che mai un obiettivo, ma soprattutto che non è strettamente legato all’uscita di Dumfries. L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni, quindi è da considerare comunque in bilico. Ma ha anche il contratto in scadenza tra un anno e quindi occorre portarsi avanti con un sostituto adeguato. E Palestra, in questo senso, sarebbe una soluzione ideale e duratura. Per Chivu può giocare anche a sinistra.