Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 19 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L’Inter pianifica il futuro: dal rinnovo di Chivu fino al 2028 ai nuovi acquisti Nico Paz, Muharemovic, Stankovic Jr…

Finite le feste per il double, in casa nerazzurra si preparano le mosse per rinforzare la squadra e ridurre il gap con le big d'Europa: i dettagli
Daniele Vitiello
9 min
TagsInterChivu
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Il sipario sulla grande festa per il double conquistato si è abbassato da poco, ma in casa Inter è subito tempo di pianificare il domani. Il primo passo è noto: Marotta e Ausilio hanno già fissato in agenda un appuntamento con Cristian Chivu.

Inter-Chivu, c'è l'intesa per il rinnovo

La dirigenza nerazzurra vuole mettere nero su bianco un rinnovo di contratto per il quale c’è già un’intesa di massima, con ingaggio portato a circa 4 milioni e con l’orizzonte spostato al 2028 e probabilmente con eventuale opzione per un’ulteriore stagione. Ma la firma del rumeno non sarà l’unico punto da inserire nell’ordine del giorno. Insieme al tecnico la dirigenza vorrà discutere di quella che dovrà essere la strategia di mercato per dotare la squadra delle armi necessarie per difendere lo scudetto e migliorare il rendimento in Europa rispetto a quest’anno. Oaktree ci ha preso gusto e vuole continuare a godersi un’Inter super competitiva, consapevole che ne beneficerebbero sia l’immagine del club in giro per il mondo che le casse stesse. Lo insegna la storia recente: i nerazzurri si sono trascinati fuori dal momento di contrazione economica prima di tutto grazie ai risultati di campo, che hanno garantito introiti clamorosi non soltanto nell’anno del record di fatturato culminato con la finale di Champions di Monaco.

 

 

La strategia di mercato nerazzurra

Per questo motivo, nell’estate in cui probabilmente si dovrà intervenire anche sull’undici titolare e non soltanto sulla profondità della rosa, la proprietà sembra intenzionata a rivedere al rialzo il budget di mercato rispetto allo scorso anno. Ausilio e Baccin sanno già che dovranno contribuire a modo loro attraverso il margine che garantiranno le cessioni, ma i vertici sono intenzionati a fare la loro parte. Chivu, dal canto suo, sembra intenzionato a insistere sul modulo che ha fornito ampie certezze negli anni, ma di sicuro proverà a chiedere rinforzi che permettano anche di immaginare un piano B. L’allenatore nerazzurro ha già chiesto a gennaio rinforzi che atleticamente e tecnicamente potessero alzare ancora di più il livello della sua squadra: nel calcio che ha in mente di proporre, provando a ridurre il più possibile il gap con le big d’Europa e consolidare quello rispetto alle antagoniste in campionato, questi sono due fattori imprescindibili in assoluto e che il tecnico considera tali.

 

 

Gli obiettivi in entrata e il rebus Dumfries

Si ragionerà inevitabilmente anche sui primi nomi, non ancora tutti emersi. L’Inter ha qualche jolly ben nascosto nella manica. In difesa ad esempio l’orizzonte non si limita a Muharemovic e Solet, rispettivamente al Sassuolo e all’Udinese. Piacciono, tra gli altri, Vuskovic dell’Amburgo, ma di proprietà del Tottenham, e Araujo del Barcellona. I club sparano alto: entrambi valgono oltre 50 milioni. Non sono però gli unici in lista. A destra molto dipenderà dal futuro di Dumfries, su cui tornerà a pendere la clausola da 25 milioni. In mezzo, invece, toccherà prendere una decisione fondamentale sul futuro di Aleksandar Stankovic, già finito nel mirino di club di Premier League, pronti a mettere sul piatto 40 milioni. Chivu sul tema si è già espresso nel recente passato, ha dichiarato di considerarlo quasi come un figlio. Riportarlo a casa e poi rivenderlo potrebbe aver senso perlopiù in caso di assalto a un top come Nico Paz, che continua a essere sogno neanche così nascosto e sul quale peserà certamente la parola di José Mourinho, pronto per il Real. In porta, stando ai segnali che arrivano, bisognerà ‘soltanto’ individuare un vice Martinez. L’attacco è l’unico reparto che non dovrebbe prevedere alterazioni. Ma siamo appena all’inizio.

Celebra il 21esimo scudetto dell'Inter con Guerin Sportivo Extra: "INTERRIBILE", gratis a casa tua! Scopri come
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter, inchiesta Figc per gli striscioni anti-MilanSan Siro omaggia Beccalossi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS