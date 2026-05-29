Palestra si avvicina all’Inter: la chiave è Frattesi. E Sarri…

Si dice che tra il dire e il fare ci passi il mare. Beh, giusto per traslare il concetto, l’Inter vuole Palestra , ma per portarlo effettivamente alla corte di Chivu, il club nerazzurro dovrà affrontare una lunga traversata… Ce n’è la piena consapevolezza in viale Liberazione. Ecco perché si stanno studiando tutte le soluzioni possibili. E una di queste comprendererebbe Frattesi . Non si tratterebbe di una vera pedina di scambio, perché, nel caso, le operazioni sarebbero separate. Ma se, in cambio del via libera per il suo gioiello, l’ Atalanta pretenderà un bel mucchio di milioni (l’ordine di grandezza è di una quarantina), cedere il centrocampista aiuterebbe il club nerazzurro a rientrare almeno in parte della spesa.

Inter: l'idea per l'operazione Palestra

Già, ma perché Frattesi? Innanzitutto perché, con la cessione di Ederson al Manchester United si apre un vuoto in mezzo al campo della squadra bergamasca. Vero che i 46 più bonus che i Red Devils “bonificheranno” per il centrocampista brasiliano, cancellano l’esigenza di vendere un’altra pedina pregiata. Ma occorre comunque completare l’organico e, per di più, l’ingaggio di Sarri per la panchina porterà anche a un cambio del sistema di gioco: dal 3-4-2-1 al 4-3-3, quindi la mediana avrà stabilmente un elemento in più. Frattesi, dunque, andrebbe a coprire questa esigenza. Tanto più che è sempre piaciuto allo stesso Sarri. Non a caso, alla fine dello scorso gennaio, la Lazio fece un doppio tentativo last-minute per il centrocampista romano, prima per un acquisto immediato a titolo definitivo (poco più di una ventina di milioni l’offerta) e poi per un prestito con diritto di riscatto fissato attorno a 30 milioni. L’Inter, però, tenne chiusa la porta, perché non riteneva adeguata la prima proposta, mentre per la seconda, di poco inferiore a quella del Nottingham Forrest, mancava il via libera del Liverpool per Jones, che avrebbe dovuto prendere il posto di Frattesi nel centrocampo di Chivu.

La valutazione dei cartellini

A distanza di qu alche mese, dunque, si potrebbe arrivare a un incastro solo appena differente. Il club nerazzurro, infatti, continua a inseguire Jones e intende cedere Frattesi: cambierebbe solo la destinazione di quest’ultimo. Al momento, comunque, si tratta solo di uno scenario in fase di studio nelle stanze di viale Liberazione. Oltre alla difficoltà nello smuovere le resistenze dell’Atalanta per la cessione di Palestra, un altro nodo da sciogliere sarebbe individuare la chiave per le valutazioni dei cartellini, in particolare per quello di Frattesi. Al termine di una stagione nella qualche ha visto ulteriormente ridotto il suo impiego, finendo addirittura per non segnare nemmeno un gol, dopo averne firmati di pesantissimi nelle due precedenti, quale può essere, infatti, l’attuale quotazione del centrocampista capitolino? La verità è che per l’Inter rischia di essere complicato arrivare a quota 30 milioni, a meno che non si rifaccia avanti qualche squadra di Premier. Mentre mettere in piedi un doppio affare, come sarebbe quello per Palestra, almeno sulla carta, dovrebbe dare qualche margine in più di “soddisfazione” al club di viale Liberazione. Nelle prossime settimane si scoprirà certamente qua lcosa in più.