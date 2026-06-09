Palestra, l'offerta dell'Inter non basta: ecco la richiesta dell'Atalanta

Palestra è uno dei talenti più luccicanti del panorama italiano: l'anno passato in prestito al Cagliari ha confermato che non è un giocatore qualsiasi. Non è un mistero: l’ Inter ha individuato in Palestra il rinforzo ideale per la fascia destra, soprattutto in vista dell'addio di Dumfries , qualcosa di più rispetto a un promesso sposo del Real Madrid .

Palestra e l'offerta dell'Inter senza rilancio

Marotta considera l'esterno italiano un investimento sul futuro, già pronto per palcoscenici importanti come la Champions League. La trattativa tra l'Atalanta (proprietaria del cartellino) e l'Inter, però, è attualmente in una fase di stallo. La società bergamasca valuta il giocatore 55 milioni di euro bonus inclusi. L’Inter ha formulato finora una sola offerta ufficiale da 40 milioni più 3 di bonus e non ha ancora effettuato alcun rilancio. Per ora.

Il motivo? Marotta ritiene il prezzo del classe 2005 fuori portata, ma la pista non è stata abbandonata e quindi si continua a monitorare la situazione. La distanza economica tra le due società rimane importante, ballano poco più di 10 milioni, ma il mercato è ancora lungo e le parti potrebbero avvicinarsi per favorire la chiusura dell’affare nelle prossime settimane.

Le caratteristiche

Palestra ha solo 21 anni. Alto 1.86 centimetri, ambidestro, gioca principalmente come terzino destro o esterno a tutta fascia: si è fatto conoscere per velocità, corsa con e senza palla, cross precisi, visione di gioco e affondi. E poi sa saltare l'uomo. L'Inter lo apprezza tantissimo.

Alcuni, forse esagerando, l'hanno paragonato alla versione acerba di Bale. L'Atalanta l'ha fatto crescere nel vivaio senza fretta e sa di avere adesso la possibilità di raccogliere un tesoretto.